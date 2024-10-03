Вложения в программу долгосрочных сбережений к концу сентября приблизились к 80 млрд руб.

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают активно привлекать граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС), на 27 сентября объем вложений составил уже около 80 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

По данным ЦБ, на 9 сентября объем средств в ПДС составлял 64,7 млрд рублей, на 20 сентября – 75 млрд рублей.

"По состоянию на 27 сентября это уже около 80 млрд активов, новых денег – более 36 млрд, тех которые граждане принесли в эту программу", - сказала Шишлянникова на конференции институциональных инвесторов Cbonds.

По ее словам, с этой программой уже работает 31 фонд из 35 действующих.

В рамках развития программы ЦБ с Минфином сейчас работают над налоговыми поправками для участия в ней работодателей, добавила Шишлянникова. "С Минфином по таким поправкам практически уже договорились. Надеемся, что до конца года они будут приняты. Что позволит гражданам, которые будут участвовать в этой программе, получать не только софинансирование от государства, но и от своих работодателей", - отметила она.

ЦБ также прорабатывает введение периода охлаждения для договоров ПДС, напомнила Шишлянникова. "С конкретными предложениями чуть позже выйдем на рынок", - сказала она.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.