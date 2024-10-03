Физлица в сентябре увеличили инвестиции на фондовом рынке Мосбиржи на 123,4 млрд рублей

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сделки на фондовом рынке "Московской биржи" в сентябре заключили более 3,8 млн физлиц, они увеличили объем своих инвестиций на 123,4 млрд рублей после роста на 110,1 млрд рублей в августе, сообщается в пресс-релизе биржи.

Объем инвестиций в акции в сентябре физлица сократили на 11,6 млрд рублей после сокращения в августе на 21,5 млрд рублей.

В то же время они нарастили объем вложений в паи фондов за месяц до рекордных 70 млрд рублей после роста на 49,1 млрд рублей в августе.

Объем инвестиций в облигации снизился до 65,1 млрд рублей с 82,5 млрд рублей в августе.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в сентябре составила 77,8%, облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 64,7%.

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Мосбирже", по итогам сентября 2024 года увеличилось на 524 тыс. человек, до 33,8 млн. Частные лица увеличили число открытых счетов на 1,1 млн до 61 млн.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,86 млн. Торговый оборот по ИИС в сентябре равнялся 243,4 млрд рублей. В структуре оборота 71% пришелся на сделки с акциями, 9% – с облигациями, 20% – с паями фондов.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов увеличилась до 12,9% с 12,6% в августе. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 86%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФ денежного рынка "Ликвидность", акциями "Газпрома", Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "Мечела", ТБанка, "Яндекса", "Магнита", ВТБ и депозитарными расписками Ozon.

В сентябре самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Норникеля" (5%), %), ТБанка (4%) и НОВАТЭК (4%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и AMNR (42%, 21%, 16% и 3% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (3%); в облигации с плавающим купоном TPAY (2%); в российские акции AKME и SBMX (по 2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (1%).

Операции физлиц на фондовом рынке Московской биржи в сентябре и августе 2024 г.: