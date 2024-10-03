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Акватории водоемов разрешат включать в состав туристско-рекреационных ОЭЗ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Акватории водоемов разрешат включать в состав туристско-рекреационных особых экономических зон, что позволит создавать в их рамках яхтенные марины и развивать активные виды отдыха на воде, сообщило Минэкономразвития.

Пресс-служба ведомства цитирует выступление врио директора департамента регионального развития министерства Александра Солдатова на Международном форуме особых экономических зон в Дубне.

"Сейчас сразу несколько поправок находятся в высокой стадии проработки. Одна из них - возможность включения в состав ОЭЗ акваторий водных объектов. Это актуально, например, для особой зоны "Ведучи" в Чеченской Республике, в состав которой можно включить озеро Кезеной-Ам. Такие решения необходимы для развития активного туризма, яхтенных марин. На сегодняшний день такой возможности нет, поэтому вопрос находится на контроле", - сообщил он.

Солдатов также рассказал участникам встречи о планах по созданию новых туристско-рекреационных ОЭЗ в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край) и в Шерегеше (Кемеровская область).

"Что касается новых площадок, то Кавказские Минеральные Воды - уже проработанное решение. Вторая перспективная площадка - Шерегеш в Кузбассе. Это горнолыжный курорт, очень интересный и важный для региона проект. Накрывая несколько секторов комплекса режимом ОЭЗ, мы стимулируем привлечение инвестиций. На уровне инициатив прорабатывается еще несколько туристических площадок", - сказал он.

Как напомнили в Минэкономразвития, сегодня в России действует 10 туристско-рекреационных ОЭЗ. На их территории работают более 120 резидентов. Общий объем инвестиций в туристическую инфраструктуру на территории ОЭЗ составил 45,7 млрд рублей, создано 1,7 тысяч рабочих мест.

Минэкономразвития Шерегеш Кезеной-Ам Александр Солдатов Ведучи
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