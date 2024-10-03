Апелляция подтвердила право Сбера погасить долг перед ING за счет замороженных в UBS средств

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 1 октября оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который решил внести изменения в кредитное соглашение Сбербанка и французского подразделения ING, позволяющие погасить долг российской кредитной организации перед иностранным кредитором за счет перечисления средств банка, замороженных в подразделениях швейцарского UBS, следует из материалов суда.

Изменения вносятся в кредитное соглашение Сбербанка и ING Bank France от 6 декабря 2016 года. По нему ING предоставил российскому банку кредит на 132,6 млн евро. Сбербанк обслуживал долг по графику, но в 2022 году в связи с введением санкционных ограничений платежи по нему осуществлялись в соответствии с полученными от ЦБ РФ разрешениями посредством списания средств, замороженных ING Belgium NV/SA.

В результате было нарушено несколько условий соглашения, у кредитора возникло право требовать досрочного погашения всей суммы долга, отмечается в материалах суда. Остаток задолженности по кредиту на 10 апреля 2024 года составлял 74,2 млн евро. На корсчете Сбербанка в ING Belgium на 31 декабря 2023 года находилось 16,7 млн евро, этого было недостаточно для погашения всего долга перед ING Bank France. Сбербанк предложил кредитору план досрочного исполнения кредитных обязательств за счет активов, замороженных на его счетах в UBS Switzerland AG (58,4 млн швейцарских франков) и UBS AG (30,967 унций палладия и 173,797 унций платины).

ING Bank France для реализации этого плана получил необходимые разрешения от санкционных регуляторов Франции и Бельгии, но от швейцарского санкционного регулятора соответствующее одобрение не получил. Для защиты своих интересов Сбербанк в декабре 2023 года отправил французскому подразделению ING досудебную претензию с требованием изменить условия соглашения.

Сбербанк предложил считать его обязательства исполненными в момент направления им расчётных документов в адрес UBS Switzerland, UBS AG и ING Bank Belgium о перечислении средств с его счетов в пользу ING Bank France, распоряжения в адрес российского ING Bank Eurasia о перечислении в пользу агента для дальнейшей выплаты кредитору средств в сумме, обеспечивающей полное погашение всей оставшейся задолженности. Обязательства Сбербанка перед ING Bank France предлагается считать полностью прекращенными в момент направления российским банком всех этих документов.

Не урегулировав ситуацию в досудебном порядке, Сбербанк обратился в российский суд.

UBS Switzerland настаивал, что требуемые Сбербанком изменения создают для него дополнительные обязанности, которые он не готов взять, так как не является стороной оспариваемого кредитного соглашения, не участвовал в процессе его заключения и в переговорах по исполнению после изменения внешних обстоятельств.

Подразделения UBS ранее обязались выполнять поручения Сбербанка в отношении денежных средств и металлов, находящихся на его счетах, отмечается в материалах. По мнению суда, изменение кредитного соглашения не повлечет для UBS никаких дополнительных обязанностей, кроме уже существующих. Довод, что Сбербанк предпринимает попытку переложить на UBS негативные последствия, связанные с невозможностью российской кредитной организации надлежащим образом исполнить соглашение, отклонен.

Изучив обстоятельства дела, Арбитражный суд Москвы 21 июня удовлетворил иск Сбербанка к ING Bank France и решил внести изменения в кредитное соглашение между ними. Третьими лицами по делу выступают ING Bank N.V., ING Belgium NV/SA, ING Bank Eurasia, UBS AG и UBS Switzerland AG.