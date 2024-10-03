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Мосбиржа предложила смягчить для крупных IPO требования по free float из-за нехватки спроса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа на фоне недостаточного спроса для проведения IPO крупных компаний предлагает подумать о смягчении для таких эмитентов требований по free float, заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

"С какой проблемой мы сейчас сталкиваемся (. . .) Я уже говорила об объемах сделок, которые мы видим на рынке. Рынок сейчас тестировал объемы 10-15 млрд. Пока они собираются, но все-таки с большей вероятностью закрываются сделки 3-5 млрд. Это означает, что когда мы говорим о крупной компании с большой предполагаемой капитализацией, для того, чтобы соответствовать требованиям по free float, который для первого котировального списка составляет 10%, необходимо сделать очень большую сделку, которую сейчас рынок просто не в состоянии переварить", - сказала Курицына в ходе обсуждения "Основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2025-2027 годов" на площадке аналитического центра "Форум".

"Поэтому кажется, что здесь могла бы иметь место донастройка регулирования требований по листингу, чтобы как раз большие компании с большой капитализацией, больше, допустим, 200 млрд, могли иметь льготированные требования к размеру free float", - считает старший управляющий директор Мосбиржи.

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