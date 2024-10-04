X5 в ближайшие три года планирует рост бизнеса на уровне не менее 17-18%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ) ожидает рост бизнеса в ближайшие три года на уровне не менее 17-18%, сообщил на конференции с партнерами гендиректор компании Игорь Шехтерман.

В 2024 году рост доходов ожидается на уровне 24-25%.

По его словам, увеличение будет обеспечено за счет мультиформатной модели группы, предложения для покупателей и за счет роста среднего чека и трафика.

При этом, по оценке X5, рынок розницы в целом до 2028 года будет расти на 9-10%.

В 2023 году выручка X5 увеличилась на 20,6%, до 3 трлн 138,5 млрд рублей.