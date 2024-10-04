Марк Цукерберг поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей мира

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Марк Цукерберг, основатель и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), обошел Джеффа Безоса и Бернара Арно в списке самых богатых людей мира и занял в нем вторую сточку с показателем $206,2 млрд.

Лидер рейтинга, глава Tesla Илон Маск, опережает Цукерберга примерно на $50 млрд, по данным Bloomberg.

Цукербергу принадлежит 13% акций Meta. С начала года капитализация компании выросла на 68%, а бизнесмен стал богаче на $78 млрд. Это рекордный прирост среди 500 самых состоятельных людей мира. В четверг котировки Meta обновили исторический максимум.

Тем временем цена бумаг Amazon.com Inc., компании Безоса, за последние пять сессий снизилась на 3,2%, а его состояние понизилось до $205,1 млрд.

Рыночная стоимость LVMH, которой руководит Бернар Арно, за последнюю неделю опустилась на 6% вслед за акциями других производителей товаров класса "люкс".