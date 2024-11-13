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Безос продал акции Amazon на $2,7 млрд в ноябре

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос в прошлую пятницу и в понедельник продал акции своей компании на $1,2 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

С начала ноября он реализовал бумаги Amazon на общую сумму $2,7 млрд. Продажи осуществляются в соответствии с заранее анонсированным планом, по которому Безос может продать 25 млн акций до конца 2025 года. Порядка 22 млн акций уже проданы бизнесменом.

В начале года Безос реализовал бумаги Amazon на $8 млрд. Ему по-прежнему принадлежат акции компании на сумму около $220 млрд, отмечает MarketWatch.

С начала года капитализация Amazon подскочила на 37,5%, до $2,17 трлн.

Amazon Джефф Безос
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