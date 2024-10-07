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Инвестфонд Starboard консолидировал акции Pfizer на $1 млрд и добивается изменений

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский инвестор-активист Starboard Value консолидировал долю в фармацевтической Pfizer Inc. примерно на $1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

При этом инвестфонд добивается от компании изменений для улучшения ее положения и обратился за поддержкой к двум ее бывшим топ-менеджерам. Конкретные планы Starboard неизвестны.

Инвесторы и аналитики критиковали Pfizer за акцент на M&A, а не разработке новых лекарств, отмечает MarketWatch.

В период пандемии акции Pfizer взлетели благодаря разработке ею вакцины от COVID-19 и на пике - в конце 2021 года - торговались около $59 за штуку, однако затем упали (в 2023 году - примерно на 40%) и в минувшую пятницу закрылись на отметке $28,29.

Капитализация Pfizer за последние 12 месяцев сократилась примерно на 14% и составляет почти $162 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 набрал около 33%.

Pfizer Starboard S&P 500 США
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