Российская VB Partners приобрела рязанский завод светотехники концерна Marelli

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рязанский завод по производству автомобильной светотехники итальяно-японского концерна Marelli - ООО "Марелли Аутомотив Лайтинг Рус" - приобрела российская инвестиционная компания VB Partners.

Юрлицо предприятия было зарегистрировано в 1996 году и на тот момент принадлежало германскому концерну Bosch, подразделение которого в 1999 году создало крупный холдинг Automotive Lighting совместно с итальянской Magnetti Marelli. Последняя к 2003 году полностью консолидировала холдинг, куда вошло, в частности, рязанское предприятие.

Владельцем Magnetti Marelli до конца 2018 года был итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который продал компанию японской Calsonic Kansei, подконтрольной американскому частному инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR & Co.). Как сообщается в ЕГРЮЛ, подконтрольная этому фонду немецкая Marelli Automotive Lighting Reutlingen 3 октября передала 100% долей в ООО "Марелли Аутомотив Лайтинг Рус" ООО "ВБ Партнерс" (VB Partners).

Основным владельцем ВБП с долей 75% до 2022 года был экс-руководитель инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубен Варданян. Сейчас собственники - это другой выходец из "Тройки" Михаил Бройтман (40%), а также Ваган Баблоян (30%) и гендиректор ранее принадлежавшего Варданяну ООО "Кью Кэпитал" Елена Орлова (30%).

Сообщалось, что инвестиции концерна Automotive Lighting в запуск первой производственной линии рязанского завода на конец 2010 года составляли около 10 млн евро. Предприятие поставляло фары, фонари и поворотники на конвейеры "АвтоВАЗв", "ГАЗа", "УАЗа", российского завода Volkswagen (ныне принадлежит группе AGR), а также площадки Renault - как на московский автозавод (ныне - "Москвич"), так и на зарубежные предприятия.

Выручка ООО "Марелли Аутомотив Лайтинг Рус", по данным его отчетности, в докризисном 2019 году составила около 4,5 млрд рублей, чистая прибыль - 116,5 млн рублей. Рекордно высоким оборот предприятия был по итогам 2021 года - около 4,7 млрд рублей. Начиная с коронавирусного 2020 года, завод три года подряд работал в убыток. В 2022 году он перевалил за 2 млрд рублей, что было связано, в частности, с признанием обесценения активов почти на 1 млрд рублей. на фоне начавшейся военной операции на территории Украины и введения санкций в отношении РФ.

После передачи российскому инвестору рязанского предприятия концерн Marelli продолжает владеть петербургским производством ООО "Марелли Рус", которое работало с 2012 года - в основном поставляло фары и фонари на автозавод Nissan, на территории которого располагалось. Выручка петербургской "дочки" Marelli в доковидном 2019 году составила более 2,7 млрд рублей при прибыли почти 420 млн рублей. В 2022 году оборот рухнул до 518,5 млн рублей, чистый убыток превысил 1,3 млрд рублей. За прошлый год выручка была ниже 150 млн рублей, прибыль составила порядка 1,2 млрд рублей и была обусловлена, в частности, "бумажными" переоценками.

ООО "Марелли Рус" в отчетности за 2023 год сообщает об увольнении сотрудников и продолжающемся расторжении договоров с контрагентами перед планируемой ликвидацией, которая состоится до конца 2025 года. Компания также сообщает, что передаст производственные линии "АвтоВАЗу" и ООО "Автозавод Санкт-Петербург", которое сейчас владеет бывшим заводом Nissan после уходя японского концерна из РФ.