Рынок акций США резко снизился в начале недели

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник, инвесторы ждали статданных и следили за корпоративными новостями.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.

Тем временем после сильного отчета по рынку труда, обнародованного в прошлую пятницу, оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 б.п.

"Пятничный отчет по рынку труда не только убил все шансы на снижение ставки на 50 б.п. в ноябре, но и вызвал разговоры, что снижения может вовсе не случиться, - написал Крис Ларкин из E*Trade. - Но как показала прошлая неделя, нельзя игнорировать геополитику, поскольку любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может резко подстегнуть волатильность".

Также в конце этой недели финансовые отчетности за третий квартал опубликуют ведущие американские банки - JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Bank Of New York Mellon.

Акции фармкомпании Pfizer Inc. подорожали на 2,2% на слухах, что инвестфонд Starboard Value приобрел долю в компании на сумму около $1 млрд.

Цена бумаг калифорнийского производителя вин Duckhorn взлетела в два раза на новости, что американская инвесткомпания покупает его за $1,95 млрд.

Капитализация Barnes Group Inc., производителя и поставщика услуг в сегменте продукции промышленного назначения, увеличилась на 2,7%. Инвестфирма Apollo Global Management достигла соглашения о покупке компании за $3,6 млрд.

Рыночная стоимость Vista Outdoor Inc. поднялась более чем на 10% после сообщения, что британский фонд прямых инвестиций Strategic Value Partners (SVP) договорился о покупке у нее подразделения по выпуску товаров для отдыха на открытом воздухе (Revelyst) с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $1,125 млрд.

Акции Apple Inc. подешевели на 2,3% после того, как аналитик Jefferies Эдисон Ли ухудшил рекомендацию для них до "держать" на фоне завышенных, по его мнению, ожиданий от новых продуктов компании с технологиями искусственного интеллекта.

Цена бумаг других крупных высокотехнологичных компаний также снизилась, в том числе капитализация Microsoft Corp. уменьшилась на 1,6%, Alphabet Inc. - на 2,4%, Amazon.com Inc. - на 3%.

Котировки бумаг Micron Technology повысились на 0,8%. Ранее стало известно, что гендиректор компании Санджай Мехротра намерен продать акции фирмы на сумму до $20 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 0,94% и составил 41954,24 пункта. Лидерами падения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Travelers Cos. и Amazon.com Inc., подешевевшие на 4,3% и 3,1% соответственно, тогда как бумаги Boeing Co. подорожали на 0,6%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,96% - до 5695,94 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,18% и составил 17923,9 пункта.