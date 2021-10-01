ВС отказался передать иск "Сургутнефтегаза" о бесхозяйных акциях в очередную инстанцию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд отклонил просьбу "Сургутнефтегаза" о передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам ВС, сообщается в картотеке арбитражных дел. Речь идет о жалобе о признании акций бесхозными.

Ранее "Сургутнефтегаз" обращался в суды с заявлением о признании бесхозяйными 25 313 привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-01-00155- А), числящихся в реестре акционеров за ОАО Инвестиционно-финансовая компания "Логрус".

Компания в 2006 году признана банкротом, в 2007 году ее деятельность прекращена. Указав, что учредители, акционеры, кредиторы "Логрус", а также их правопреемники не известны, "Сургутнефтегаз" попросил арбитражный суд признать за ним право собственности на акции НК, числящиеся за "Логрусом". Однако ряд судебных инстанций отказал "Сургутнефтегазу", исходя из того, что акции не распределены между участниками и кредиторами ликвидированного "Логрус", а истец, как эмитент акций, не наделен полномочиями самостоятельно распоряжаться ценными бумагами.

Суды признали недоказанной бесхозяйность акций или владение ими истца. Верховный суд поддержал их позицию и не нашел оснований для передачи жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС.

Ранее "Сургутнефтегаз" выиграл ряд судов о своих бесхозяйных акциях. В конце 2019 года на фоне взлета своих котировок "Сургутнефтегаз" активизировал борьбу за такие бумаги и подал несколько исков о зачислении их на свой баланс.

Так, в августе 2020 года "Сургутнефтегаз" по решению арбитражного суда ХМАО получил в собственность 500 тысяч своих обыкновенных акций. В рамках этого судебного дела рассматривался иск гражданина России Карена Ашотовича Данеляна, который просил признать бесхозяйными и передать ему в собственность 500 тысяч обыкновенных акций "Сургутнефтегаза". Этот пакет числился за ЗАО "Финансовая компания "Интерфин", которое было ликвидировано. В ходе рассмотрения дела "Сургутнефтегаз" подал встречный иск с требованием признать акции бесхозяйными и праве собственности компании на них. В итоге суд удовлетворил иск НК.

Также компания инициировала дело о признании бесхозяйными обыкновенных акций в количестве 24 375 штук, числящихся в реестре акционеров "Сургутнефтегаза" за ТОО "Воля ltd". Кром того, НК подавала заявление о признании ещё 90 тысяч обыкновенных акций компании бесхозяйным имуществом и признании права собственности на них. Этот пакет числится в реестре акционеров "Сургутнефтегаза" за ЗАО "Картель", деятельность которого прекращена в 2007 году в связи с ликвидацией.

В результате подобных исков НК накопила более 1 млн казначейских обыкновенных акций (около 0,003% от их общего количества). И, следуя законодательству, эмитент должен либо погасить такие акции, либо продать. Компания выбрала второй вариант. В октябре 2020 года "Сургутнефтегаз" продал со своего баланса 1079 979 обыкновенных акций.