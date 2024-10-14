Аналитики ждут ускорения снижения ставок ЕЦБ до марта 2025 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ускорит темпы снижения ключевых ставок, чтобы поддержать рост экономики, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Они ожидают, что к концу 2025 года ставки достигнут уровней, не ограничивающих экономическую активность.

Аналитики уверены, что ЕЦБ на этой неделе опустит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,25% и будет уменьшать ставку на такую же величину на каждом заседании до марта 2025 года включительно.

В дальнейшем ставка будет понижена еще дважды - в июне и декабре - и достигнет 2%, прогнозируют эксперты.

Почти половина опрошенных полагает, что этот уровень ставки будет нейтральным, тогда как 40% респондентов считают, что он будет достаточно низким для стимулирования экономического роста.

Предыдущий опрос экспертов, проведенный агентством, предполагал снижение ставки по депозитам ЕЦБ до 2,5% к сентябрю 2025 года. Пересмотр ожиданий связан с сигналами ослабления экономики еврозоны при резком замедлении инфляции.

Темпы роста потребительских цен в регионе в сентябре замедлились до минимальных с апреля 2021 года 1,8% в годовом выражении с 2,2% в августе, показали предварительные данные статистического управления Евросоюза, опубликованные 1 октября. Инфляция в еврозоне опустилась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% впервые с июня 2021 года.

ЕЦБ проведет очередное заседание 17 октября.

Две трети респондентов Bloomberg ожидают, что регулятор в своем заявлении по итогам заседания сохранит формулировку о намерении удерживать политику "достаточно ограничительной" столько, сколько потребуется, для обеспечения устойчивой инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

"Учитывая сохранение высоких зарплат, напряженность на рынке труда, а также неопределенность в отношении цен на услуги, ЕЦБ, вероятно, будет сохранять осторожную позицию", - отмечает аналитик HSBC Фабио Бальбони.

Прогнозы ЕЦБ, опубликованные в прошлом месяце, предполагают, что регулятор достигнет целей по инфляции к четвертому кварталу 2025 года.

ЕЦБ начал цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне, опустив ставки впервые с 2019 года. В июле ставки были сохранены на прежнем уровне, а в сентябре вновь понижены.