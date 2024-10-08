Нефть усилила падение, Brent подешевела до $79,2 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось днем во вторник на отсутствии новых стимулов в Китае.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 по московскому времени упали на $1,73 (2,14%), до $79,20 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $1,72 (2,23%), до $75,42 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 3,7% и обновили максимумы с конца августа.

Как сообщалось, представители Государственного комитета по делам развития и реформ КНР (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако они не упомянули новые масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры, что стало разочарованием для рынка.

Также инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждать действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как ранее писали СМИ, Израиль допускает возможность удара по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана.

"Нефть может дорожать только до определенного предела на ожиданиях и без фактических перебоев поставок, - отметил Тамаш Варга из брокерской компании PVM. - Пока угрозы атаки Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре не материализовались".