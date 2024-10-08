Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Объединение производителей французского коньяка во вторник заявило, что стало "заложником" ситуации с повышением пошлин со стороны ЕС на китайские электромобили и ответными шагами Пекина, говорится в заявлении Национального бюро коньяков (BNIC).

"Мы призываем наше правительство принять необходимые шаги для того, чтобы положить конец эскалации, заложниками которой мы являемся", - говорится в опубликованном во вторник заявлении BNIC.

В объединении добавили, что ответные меры Китая в отношении поставок бренди будут иметь "катастрофические последствия для нашей сферы и наших регионов".

В BNIC добавили, что "власти Франции не должны нас бросить" в такой ситуации.

Помимо производителей коньяка, заявление подписано производителями арманьяка и Федерацией экспортёров вина и крепких напитков Франции.

На прошлой неделе Еврокомиссия заручилась поддержкой стран ЕС для введения дополнительных пошлин на ввоз в регион китайских электромобилей.

В ответ в Минторге КНР заявили, что рассматривают возможность повышения пошлин на импорт автомобилей с двигателями большой мощности из Евросоюза, а также обложат дополнительными мерами поставки европейского бренди. Газета The Financial Times писала, что основная часть импорта бренди Китаем приходится на Францию, которая поддержала введение пошлин на импорт электромобилей.