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Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины
Фото: CHARLON BERNARD/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Объединение производителей французского коньяка во вторник заявило, что стало "заложником" ситуации с повышением пошлин со стороны ЕС на китайские электромобили и ответными шагами Пекина, говорится в заявлении Национального бюро коньяков (BNIC).

"Мы призываем наше правительство принять необходимые шаги для того, чтобы положить конец эскалации, заложниками которой мы являемся", - говорится в опубликованном во вторник заявлении BNIC.

В объединении добавили, что ответные меры Китая в отношении поставок бренди будут иметь "катастрофические последствия для нашей сферы и наших регионов".

В BNIC добавили, что "власти Франции не должны нас бросить" в такой ситуации.

Помимо производителей коньяка, заявление подписано производителями арманьяка и Федерацией экспортёров вина и крепких напитков Франции.

На прошлой неделе Еврокомиссия заручилась поддержкой стран ЕС для введения дополнительных пошлин на ввоз в регион китайских электромобилей.

В ответ в Минторге КНР заявили, что рассматривают возможность повышения пошлин на импорт автомобилей с двигателями большой мощности из Евросоюза, а также обложат дополнительными мерами поставки европейского бренди. Газета The Financial Times писала, что основная часть импорта бренди Китаем приходится на Францию, которая поддержала введение пошлин на импорт электромобилей.

ЕС КНР Франция
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