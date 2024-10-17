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Китай может поднять пошлины на импорт авто с двигателями большого объема

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли Китая подтвердило намерение повысить пошлины на импорт автомобилей с двигателями большого объема.

Ранее стало известно, что Пекин рассматривает такую возможность наряду с дополнительными ограничениями на поставки в страну виски из Европы.

Представитель министерства Хэ Ядун заявил на пресс-конференции о наличии существенных разногласий между Китаем и ЕС относительно недавнего решения Еврокомиссии о введении дополнительных пошлин на ввоз в Европу китайских электромобилей. Пекин пригласил представителей ЕС посетить Китай для дальнейших переговоров, отметил он.

По словам Хэ Ядуна, Минторг рассматривает возможность увеличения пошлин на ввоз машин с бензиновыми двигателями большого объема в КНР и примет решение после изучения соответствующих факторов.

В случае, если Пекин примет такое решение, наиболее серьезно пострадают германские автопроизводители, заявил президент Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA) Дуншу Цуй.

Совокупный импорт автомобилей с двигателями объемом более 2,5 литра из ЕС за 8 месяцев текущего года снизился на 13%, до $10,2 млрд, свидетельствуют данные CPCA.

Китай Минторг Еврокомиссия CPCA Хэ Ядун Германия
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