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В начале торгов среды индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти после отката накануне (фьючерс на Brent торгуется у $77,6 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2785,06 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 912,89 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 0,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 9 октября, составляет 96,1079 рубля (+4,3 копейки).

Подешевели акции "МТС" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Сбербанк в сентябре получил 140,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 130,2 млрд рубследует из годом ранее, сказано в отчете банка. Сбербанк за 9 месяцев получил 1,193 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,129 трлн рубследует из прибыли годом ранее.

Подорожали акции "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, внимание рынков сосредоточено на экономической ситуации в Китае, где продолжается спад акций на фоне разочарования трейдеров в отсутствии новых мер экономического стимулирования со стороны Пекина. Рост недовольства инвесторов вызывает осторожная политика властей, несмотря на планы выделить 200 млрд юаней в следующем году на расходы, что выглядит недостаточным на фоне ожиданий фискального пакета объемом до 3 трлн юаней.

На рынках США трейдеры также наблюдают за развитием ситуации с Google - министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании, что давит на фьючерсы американских индексов.

Российский рынок остается под влиянием глобальных тенденций и внутренней волатильности. Ожидается, что в ближайшие дни консолидация индекса МосБиржи в пределах 2730-2810 пунктов продолжится. Трейдеры будут следить за внешними факторами, включая динамику цен на нефть и развитие событий на глобальных рынках, полагает Кабаков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в позитив российскому рынку акций можно занести тот факт, что он накануне не дрогнул перед резким падением нефти. Это еще раз говорит о том, что внутренние факторы, основным из которых является ключевая ставка ЦБ РФ, сейчас играют более значительную роль, нежели цены на сырье, считает эксперт.

Акции "Татнефти" накануне упали почти на 6% после отсечки дивидендов, причем масштаб просадки оказался на уровне всего рынка. Такая динамика бумаг явно говорит о том, что их можно очень аккуратно подбирать, но только как улучшатся общерыночные настроения. В среду пока не видно никаких поводов для слома боковика и повышения торговой активности инвесторов.

Нефть утром в среду подросла, но ее дальнейшую динамику прогнозировать очень трудно, поскольку она зависит от ситуации на Ближнем Востоке, где враждующие стороны пока ограничиваются словесными атаками.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% относительно предыдущего месяца - до $70,4 млрд, сообщило Минторговли страны. По пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 6,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,4%).

Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Инвесторы продолжают сторониться рискованных активов, разочаровавшись заявлениями властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга накануне выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало.

Аналитики ожидают мер поддержки на триллионы юаней, в том числе в виде выпуска облигаций, но Пекин сообщил лишь об инвестпрограмме на 100 млрд юаней ($14 млрд) на следующий год, пишет Trading Economics. На текущий год было выделено в десять раз больше.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о еще не восстановившихся после пандемии расходах китайцев во время праздничной "золотой недели".

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно корректируются вверх после обвала накануне на сигналах о готовности "Хезбаллы" к перемирию с Израилем.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $77,63 за баррель (-4,6% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% до $73,9 за баррель (-4,6% во вторник).

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. Исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало AFP. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая накануне не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы позднее в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.

Brent WTI РТС США Мосбиржа Сбербанк Ближний Восток
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