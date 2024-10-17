ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России не видит действующих способов обойти ограничения для счетов "С" на российском рынке акций, но отслеживает "креатив" участников и готов при необходимости закрыть новые схемы, заявила журналистам на полях форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В начале октября президент Владимир Путин подписал указ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг", который предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям. По решению совета директоров ЦБ, последовавшему за указом, его требования распространяются на акции российских АО, в том числе со статусом международной компании (то есть редомицилированных). Регулятор обязал завершить операции по открытию лицевых счетов типа "С" и переводу на них бумаг до 11 октября. Эти меры направлены на пресечение возможности без соблюдения требований указов президента совершать сделки с учитываемыми на счетах депо типа "С" ценными бумагами на организованных торгах, пояснял ЦБ.

"Что касается возможных лазеек для обхода ограничений, мы считаем, что да: на этот момент мы закрыли", - сказала Набиуллина.

"Но будем внимательно мониторить. Если появятся какие-то "креативные" схемы, то готовы будем их оперативно закрывать", - добавила она.

Режим, введенный президентским указом, действует до 31 декабря 2025 года.