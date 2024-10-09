Минэнерго утвердит концепцию развития рынка газомоторного топлива в 2024 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго рассчитывает до начала 2025 года принять концепцию развития рынка газомоторного топлива (ГМТ), сообщил директор департамента развития газовой отрасли министерства Артем Верхов на Петербургском международном газовом форуме, на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

"Несмотря на все усилия, которые прикладывают Минэнерго, Минпромторг, загрузка станций (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, АГНКС - ИФ), к сожалению, не растет, в некоторых регионах она даже падает. Здесь мы предлагаем в рамках поручения президента концепцию развития рынка газомоторного топлива, которую мы в прошлом году презентовали как раз на ПМГФ. Мы эту концепцию разработали, прошли один круг согласования с федеральными органами исполнительной власти, с компаниями, получили большое количество замечаний и предложений, отработали их, сейчас у нас завершается второй круг согласительных процедур. (...) Надеюсь, что договоримся, и в этом году правительство РФ нашу концепцию утвердит", - сказал Верхов.

По его словам, вопросы к концепции в основном есть у Минфина - речь идет о вопросах поддержки с точки зрения налогов и бюджетных средств.

"Это логично, мы работаем с коллегами, пытаемся обосновать мультипликативные эффекты развития газомоторки. (...) Надеемся, в этом году ее (концепцию - ИФ) примем, это будет толчок к рынку развития ГМТ", - добавил руководитель департамента.

Верхов также подтвердил прогнозы Минэнерго по потреблению ГМТ к 2035 году. Согласно оптимистичному сценарию, речь идет о 15,4 млрд куб. метров в год. Как сообщалось, таким образом, по сравнению с 2023 годом потребление ГМТ в России может вырасти в 7 раз.