Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подросли металлы, фьючерс на нефть Brent поднялся к $77 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидерами роста выступают акции ВТБ (+4,4%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2765,45 пункта (+0,6%), индекс РТС - 898,6 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 96,9483 руб. (+84,04 копейки).

Подорожали также акции "Юнипро" (+2,8%), "НЛМК" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), бумаги АФК "Система" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, учитывая улучшения настроений на рынке КНР и попытки товарных площадок отыграть просадку предыдущих пары дней, можно ожидать оживления спроса на российские ключевые "фишки" с тяготением индекса МосБиржи к умеренному росту в рамках диапазона 2750-2800 пунктов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", вышедшие накануне вечером данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее). Тем не менее, о заметном улучшении данных по инфляции говорить пока не приходится.

Сбербанк накануне опубликовал результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, которые отражают замедление темпов кредитования. Чистая прибыль Сбера в сентябре составила 140,6 млрд руб., снизившись примерно на 1% по сравнению с предыдущими месяцами. Тем не менее, по итогам года можно ожидать, что прибыль банка составит 1,6 трлн руб., что позволит рассчитывать на дивиденд в размере около 35 руб. на одну акцию каждого типа и текущую дивидендную доходность около 13,5%, отмечают эксперты.

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1%, при этом обновили исторические максимумы Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,7%).

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы указал на то, что руководители американского ЦБ не будут торопиться со снижением процентной ставки.

Хотя "значительное большинство" поддержало решение об уменьшении ставки на прошлом заседании сразу на 50 базисных пунктов, "некоторые участники заседания отметили, что они предпочли бы снижение целевого диапазона на 25 базисных пунктов на этом заседании", говорится в документе. При этом ряд других руководителей сказали, что они могли бы поддержать такое решение.

Некоторые руководители Федрезерва заявили, что в дальнейшем было бы целесообразно снижать ставку постепенно, учитывая неопределенность перспектив.

Аналогичное мнение высказала в среду президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Она заявила, что считает необходимым продолжать смягчение денежно-кредитной политики, однако полагает, что дальнейшее снижение базовой ставки должно быть более умеренным.

"После снижения ставки в сентябре сразу на 50 б.п., вероятно, уместной будет более постепенная дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики", - сказала Логан.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Накануне Пекин сообщил, что Минфин КНР объявит новые меры бюджетной политики в субботу. Эксперты Morgan Stanley и HSBC полагают, что ведомство может анонсировать пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн юаней ($282,7 млрд), аналитики Citigroup ожидают стимулов на 3 трлн юаней, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждали объявления мер поддержки экономики от Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) ранее на этой неделе, однако масштабных стимулов тогда анонсировано не было.

В четверг Народный банк Китая (НБК) запустил программу Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций. Начальный объем SFISF составляет 500 млрд юаней, однако в дальнейшем он может быть увеличен, заявили в НБК. Программа обеспечит финкомпаниям доступ к высоколиквидным активам под залог имеющихся у них облигаций, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300.

Тем временем розничные продажи в Германии в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Destatis опубликовал статистику по розничным продажам впервые после приостановки в конце июня. Причиной паузы стали технические проблемы, связанные с преобразованием статистических данных для их приведения в соответствие с новыми требованиями Европейского союза. В помесячном исчислении розничные продажи в августе повысились на 1,6%.

Destatis также обнародовал данные за предыдущие месяцы. В июле продажи увеличились на 1,5% в помесячном исчислении, в июне - сократились на 1,1%, в мае - понизились на 1,4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут, нивелировав большую часть умеренного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $76,91 за баррель (+0,4% и -0,8% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $73,6 за баррель (+0,5% и -0,5% в среду).

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы, как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Власти Флориды объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия. В штате эвакуированы около 6 млн человек. В аэропортах Флориды во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тыс.

Несмотря на свою разрушительную силу, ураган "Милтон", скорее всего, не окажет существенного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Скорее всего, он вызовет пониженный потребительский спрос, поскольку жители Флориды сидят в убежищах и вряд ли будут ездить на работу или в школу до конца недели, а может, и дольше", - добавил эксперт.