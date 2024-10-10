Доля семян сахарной свеклы отечественной селекции в РФ в этом году составит 8%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доля семян сахарной свеклы отечественной селекции в РФ в этом году составит 8%. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов", который прошёл в рамках выставки "Золотая осень-2024".

"Мы много лет занимались и не могли никак справиться с сахарной свеклой. И вроде пытались, но доля отечественной селекции была ниже 2%, хотя разработок было очень много, - сказала она. - В этом году мы ожидаем долю отечественной селекции по сахарной свекле 8%. Такого не было никогда".

По ее словам, разработки российских ученых "позволят в ближайшем будущем выйти на необходимую обеспеченность в 75% по этой культуре".