Регионам предписали выполнять план по использованию российских семян в АПК

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев пообещал регионам очень жесткий спрос за выполнение плана по использованию в АПК отечественных семян. Он заявил об этом на совещании о работе растениеводства в 2025 году и о задачах на весенне-полевые работы.

"На 2026 год Минсельхоз утвердил и довел в субъекты сводный план использования российских семян в сельхозпроизводстве. За качество исполнения этого плана с регионов будет очень жесткий спрос", - сказал он.

По его словам, в 2025 году лучше всех работу в этом направлении организовали регионы Приволжского и Сибирского федеральных округов.

"А вот субъекты, входящие в Центральный округ, прошу отнестись к задаче более ответственно. Многих плановых значений округ по прошлому году не достиг", - сказал вице-премьер.

Патрушев напомнил, что к 2030 году обеспеченность собственными семенами должна быть на уровне 75%. "В прошлом году мы практически вплотную приблизились к отметке 70%. В разрезе отдельных культур за последние годы доля использования отечественных семян серьезно увеличена. В частности, положительная динамика есть там, где исторически применялась продукция только иностранной селекции. Наиболее яркий пример - сахарная свёкла, - сказал он. - Буквально три года назад почти весь объем этих семян импортировался. По итогам 2025 года примерно четверть посевного материала была российской".