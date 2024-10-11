Фондовые индексы Европы снизились за исключением итальянского

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в четверг, исключением стал только итальянский рынок акций.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,2% - до 519,11 пункта.

Британский FTSE 100 ушел вниз на 0,1%, германский DAX и французский CAC 40 - на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,7%.

При этом итальянский FTSE MIB увеличился на 0,4%, в основном за счет повышения котировок акций представителей финансовой отрасли. В частности, подорожали бумаги банков BPER Banca (+8,2%), Banco BPM (+2,7%), Unicredit (+1,6%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), а также страховщика Assicurazioni Generali (+1,7%) и финансового холдинга Unipol Gruppo (+4,6%).

Трейдеры начинают готовиться к заседанию Европейского центрального банка, которое пройдет на следующей неделе, а также к сезону корпоративной отчетности за третий квартал.

В протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ, который был опубликован в четверг, говорилось, что поступающие данные укрепили уверенность руководства банка в возвращении инфляции к целевому уровню к концу 2025 года. Тем не менее они ожидают сохранения волатильности в течение оставшейся части этого года.

ЕЦБ рассматривает постепенное снижение процентных ставок как целесообразное, если поступающие экономические данные будут соответствовать прогнозам, отмечается также в документе.

Между тем глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью France Info заявил, что ЕЦБ "с высокой вероятностью" вновь понизит ключевые процентные ставки на следующей неделе.

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал 13%-е снижение продаж в третьем квартале, в частности, из-за падения спроса в Китае. Акции компании подешевели на 0,7%.

Также во Франкфурте существенно снизилась цена бумаг производителя военной продукции Rheinmetall (-3,7%), электроэнергетической Siemens Energy (-2,6%), службы доставки Deutsche Post (-2,3%), химкомпании Bayer (-1,8%).

Котировки акций Vistry Group Plc упали на 4,6%. Британская строительная компания предупредила, что в следующие три года ее прибыль будет ниже прогнозов из-за более высоких расходов.

В Париже заметное снижение показали бумаги Teleperformance (-2,8%), Eurofins Scientific (-2%), Unibail-Rodamco-Westfield (-1,7%), Schneider Electricи Carrefour (-1,3%).

В то же время рыночная стоимость Deutsche Telekom стала на 1,7% больше. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы анонсировала увеличение дивидендных выплат и новую программу выкупа акций на сумму до 2 млрд евро.

Рост на 3,2% продемонстрировали акции британской фармацевтической GSK, сообщившей об урегулировании в США значительной части исков, связанных с ее препаратом от изжоги Zantac. Компания согласилась выплатить $2,2 млрд, чтобы урегулировать 93% исков.

Капитализация Givaudan увеличилась на 0,4%. Выручка швейцарского производителя ароматизаторов и пищевых добавок в третьем квартале поднялась на 14%, превысив ожидания рынка. Кроме того, Givaudan подтвердила прогноз на 2025 год.

Цена акций ведущих нефтепроизводителей региона также повысилась: Shell - на 0,3%, BP Plc - на 1,1%, TotalEnergies - на 0,7%, Equinor - на 1,8%.