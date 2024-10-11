Поиск

Фондовые индексы Европы снизились за исключением итальянского

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в четверг, исключением стал только итальянский рынок акций.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,2% - до 519,11 пункта.

Британский FTSE 100 ушел вниз на 0,1%, германский DAX и французский CAC 40 - на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,7%.

При этом итальянский FTSE MIB увеличился на 0,4%, в основном за счет повышения котировок акций представителей финансовой отрасли. В частности, подорожали бумаги банков BPER Banca (+8,2%), Banco BPM (+2,7%), Unicredit (+1,6%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), а также страховщика Assicurazioni Generali (+1,7%) и финансового холдинга Unipol Gruppo (+4,6%).

Трейдеры начинают готовиться к заседанию Европейского центрального банка, которое пройдет на следующей неделе, а также к сезону корпоративной отчетности за третий квартал.

В протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ, который был опубликован в четверг, говорилось, что поступающие данные укрепили уверенность руководства банка в возвращении инфляции к целевому уровню к концу 2025 года. Тем не менее они ожидают сохранения волатильности в течение оставшейся части этого года.

ЕЦБ рассматривает постепенное снижение процентных ставок как целесообразное, если поступающие экономические данные будут соответствовать прогнозам, отмечается также в документе.

Между тем глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью France Info заявил, что ЕЦБ "с высокой вероятностью" вновь понизит ключевые процентные ставки на следующей неделе.

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал 13%-е снижение продаж в третьем квартале, в частности, из-за падения спроса в Китае. Акции компании подешевели на 0,7%.

Также во Франкфурте существенно снизилась цена бумаг производителя военной продукции Rheinmetall (-3,7%), электроэнергетической Siemens Energy (-2,6%), службы доставки Deutsche Post (-2,3%), химкомпании Bayer (-1,8%).

Котировки акций Vistry Group Plc упали на 4,6%. Британская строительная компания предупредила, что в следующие три года ее прибыль будет ниже прогнозов из-за более высоких расходов.

В Париже заметное снижение показали бумаги Teleperformance (-2,8%), Eurofins Scientific (-2%), Unibail-Rodamco-Westfield (-1,7%), Schneider Electricи Carrefour (-1,3%).

В то же время рыночная стоимость Deutsche Telekom стала на 1,7% больше. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы анонсировала увеличение дивидендных выплат и новую программу выкупа акций на сумму до 2 млрд евро.

Рост на 3,2% продемонстрировали акции британской фармацевтической GSK, сообщившей об урегулировании в США значительной части исков, связанных с ее препаратом от изжоги Zantac. Компания согласилась выплатить $2,2 млрд, чтобы урегулировать 93% исков.

Капитализация Givaudan увеличилась на 0,4%. Выручка швейцарского производителя ароматизаторов и пищевых добавок в третьем квартале поднялась на 14%, превысив ожидания рынка. Кроме того, Givaudan подтвердила прогноз на 2025 год.

Цена акций ведущих нефтепроизводителей региона также повысилась: Shell - на 0,3%, BP Plc - на 1,1%, TotalEnergies - на 0,7%, Equinor - на 1,8%.

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB Stoxx Europe 600
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OpenAI может изменить организационно-правовую форму для защиты от внешнего влияния

OpenAI может изменить организационно-правовую форму для защиты от внешнего влияния

ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

Банк России в динамике финансовых потоков увидел замедление роста ВВП в III квартале

Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });