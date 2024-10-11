Поиск

Сбербанк в сентябре сократил количество выдач потребкредитов на четверть

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре сократил количество выдач новых потребительских кредитов на 25%, сообщил журналистам директор департамента "Занять и сберегать" Сергей Широков.

"По Сберу снижение выдач на конец сентября по сравнению с августом составило 25%, однако за 9 месяцев динамика год к году положительная - рост на 7%", - сказал он.

Количество выданных в сентябре потребкредитов в Сбербанке составило 1,766 млн штук против 2,341 млн ссуд в августе.

По словам Широкова, рынок потребительского кредитования постепенно снижается. Новые выдачи в целом по банковскому сектору на конец сентября снизились более чем на 30%.

"Снижение началось с конца августа и усилилось в течение сентября, но потребительское кредитование все еще остается на уровне рентабельности для бизнеса. Снижение мы связываем с ужесточением регулирования в части повышения макропруденциальных надбавок к риску с 1 сентября 2024 года, а также ростом стоимости фондирования на фоне роста стоимости доходности ОФЗ и увеличения ключевой ставки Банка России", - добавил Широков.

Объем выдач потребкредитов в сентябре в Сбербанке, по предварительным данным, сократился на 39% - до 164,4 млрд рублей по сравнению с 267,5 млрд рублей в августе, уточнили в кредитной организации. За 9 месяцев 2024 года в годовом выражении объем выдач сократился на 7%.

Сбербанк Сергей Широков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OpenAI может изменить организационно-правовую форму для защиты от внешнего влияния

OpenAI может изменить организационно-правовую форму для защиты от внешнего влияния

ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

Банк России в динамике финансовых потоков увидел замедление роста ВВП в III квартале

Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });