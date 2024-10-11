Сбербанк в сентябре сократил количество выдач потребкредитов на четверть

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре сократил количество выдач новых потребительских кредитов на 25%, сообщил журналистам директор департамента "Занять и сберегать" Сергей Широков.

"По Сберу снижение выдач на конец сентября по сравнению с августом составило 25%, однако за 9 месяцев динамика год к году положительная - рост на 7%", - сказал он.

Количество выданных в сентябре потребкредитов в Сбербанке составило 1,766 млн штук против 2,341 млн ссуд в августе.

По словам Широкова, рынок потребительского кредитования постепенно снижается. Новые выдачи в целом по банковскому сектору на конец сентября снизились более чем на 30%.

"Снижение началось с конца августа и усилилось в течение сентября, но потребительское кредитование все еще остается на уровне рентабельности для бизнеса. Снижение мы связываем с ужесточением регулирования в части повышения макропруденциальных надбавок к риску с 1 сентября 2024 года, а также ростом стоимости фондирования на фоне роста стоимости доходности ОФЗ и увеличения ключевой ставки Банка России", - добавил Широков.

Объем выдач потребкредитов в сентябре в Сбербанке, по предварительным данным, сократился на 39% - до 164,4 млрд рублей по сравнению с 267,5 млрд рублей в августе, уточнили в кредитной организации. За 9 месяцев 2024 года в годовом выражении объем выдач сократился на 7%.