Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения нефти (фьючерс на Brent просел ниже $78,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1%, лидируют в откате бумаги "Селигдара" (-8%) и "НОВАТЭКа" (-3,3%) после отсечки на бирже дивидендов компаний за I полугодие.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2757,92 пункта (-0,1%), индекс РТС - 893,89 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 октября, составляет 97,2394 руб. (+29,11 копейки).

Акции "Селигдара" упали до 52 рублей (-8%, выплаты - 4 рубля на акцию), "НОВАТЭКа" - до 956,8 рубля (-3,3%, выплаты - 35,5 рубля).

Также просели акции ОК "Русал" (-0,4%), АФК "Система" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарина Саидова, с технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи тестирует сверху вниз линию краткосрочного восходящего тренда в районе 2760 пунктов, в случае ее пробития есть вероятность просадки к поддержке на уровне 2615 пунктов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на рынке нефти геополитические риски сохраняются, что продолжает задавать настроения игрокам.

Совет директоров "Русала" изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются. В краткосрочной перспективе эта новость может поддержать котировки акций компании, хотя "Русал" остается компанией с высокой долговой нагрузкой, и такое корпоративное действие приведет только к увеличению чистого долга, полагают эксперты.

ВТБ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, что логично, так как обратный выкуп уменьшает капитал банка, а это не целесообразно на фоне повышения процентных ставок, считают аналитики компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые площадки

В США в четверг индексы акций снизились на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 225 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с этого уровня.

В пятницу в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 2,6%, биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1%).

Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с максимальных за 16 лет 3,5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года. Инфляция "продемонстрировала четкую тенденцию к стабилизации", рост задолженности домохозяйств замедлился, а риски на валютном рынке несколько снизились, отмечается в сообщении ЦБ. Регулятор считает, что темпы повышения потребительских цен останутся ниже 2% в текущем году. Прогноз на 2025 год составляет 2,1%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2% в этом и следующем году.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре 2024 года увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%. В августе в помесячном выражении было отмечено падение на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,8% в годовом выражении и снижение на 0,1% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 1,6% в годовом выражении. Относительно августа они не изменились. Эксперты также ожидали подъема на 1,6% в годовом выражении и нулевую динамику в помесячном.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $78,38 за баррель (-1,3% и +3,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $74,89 за баррель (-1,3% и +3,6% в четверг).

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.