"Сургутнефтегаз" запатентует технологию извлечения лития при добыче углеводородов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" подал заявку на регистрацию в Роспатенте технологии извлечения лития из подтоварных вод при добыче углеводородов в Восточной Сибири.

Журнал "Бурение и нефть" опубликовал статью "Опробование метода извлечения лития из пластовых вод Восточной Сибири", подготовленную тюменским отделением "СургутНИПИнефть" (входит в "Сургутнефтегаз"). В материале отмечается, что извлечение металлов из подтоварных вод месторождений является способом повышения рентабельности нефтегазовых проектов. В связи с этим "СургутНИПИнефть" провел анализ исследований состава пластовых вод месторождений Восточной Сибири (в Якутии) для выявления содержания лития, соответствующего минимальным промышленным концентрациям. Была опробована технология получения карбоната лития высокого качества.

"Проведенный анализ результатов более 200 проб пластовой воды месторождений Восточной Сибири показал, что содержание ионов лития хамакинского, осинского и юряхского горизонтов многократно превышают кондиционные требования для промышленного освоения пластовых попутнодобываемых и подземных вод и могут быть использованы в качестве гидроминерального сырья", - говорится в статье.

По результатам экспериментов компания выбрала наиболее подходящий метод извлечения карбоната лития из пластовых вод Восточной Сибири и внесла в него изменения, опирающиеся на специфику исследуемых рассолов. "Метод с изменениями был удачно опробован, степень извлечения составила 20,37 и 85,55% с массовым содержанием карбоната лития в итоговом продукте более 99,4%", - поясняется в статье.

"СургутНИПИнефть" изучила 4 метода извлечения лития из рассолов: галургический с многостадийным выпариванием, мембранный, экстракционный и метод сорбционного извлечения. В итоге был выбран метод сорбционного извлечения, который основан на использовании синтетических и природных ионообменников и сорбентов. Оказалось, что именно он является наиболее подходящим для исследуемых рассолов Восточной Сибири. Для извлечения лития применяется гидроксид алюминия, который образует с литием соединение LiCl·2Al(OH)3·nH2O.

"Сургутнефтегаз" подал заявку на регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) полезной модели "Способ получения карбоната лития из литийсодержащих рассолов подземных, природных и попутно добываемых", - сообщается в материале.

В Роспатенте "Интерфаксу" не предоставили комментарий о регистрации заявки "Сургутнефтегаза".

В 2020 году в России вступили в силу изменения законодательства, позволяющие недропользователям вести добычу и реализацию попутных полезных ископаемых при освоении углеводородных месторождений. Закон направлен на извлечение компонентов, которые содержатся в подземных водах и являются основной стратегического сырья, это прежде всего литий. Основной регион для такого применения - Восточная Сибирь, где воды под газовыми месторождениями содержат большое количество лития.

Сейчас из нефтегазовых компаний литиевыми проектами занимаются "Газпром" на Ковыкте и "Иркутская нефтяная компания" в Усть-Куте. Глава Роснедр Евгений Петров заявлял недавно, что опыт "Газпрома" и ИНК в Иркутской области можно масштабировать в Оренбургской и Астраханской областях.

Литий является ключевым элементом для аккумуляторов (в том числе электромобилей). Крупнейшими производителями литиевого сырья (карбоната лития) из гидроминеральных ресурсов в мире являются Аргентина, Чили, Боливия, Китай и Австралия. Россия не занимается производством лития, обеспечивая свою потребность импортом. При этом российская база ресурсов лития является одной из крупнейших и находится на 10 месте в мире.