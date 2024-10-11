Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот индикатор.

В сентябре значение индикатора составило максимальные за пять месяцев 70,1 пункта, как и сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что в этом месяце индекс поднимется до 70,8 пункта, по данным Trading Economics.

В октябре прошлого года значение индекса находилось на отметке 63,8 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 62,7 пункта по сравнению с 63,3 пункта в сентябре. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до 72,9 пункта против 74,4 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в октябре повысились впервые за пять месяцев - до 2,9% по сравнению с 2,7% в сентябре. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1%.

Окончательное значение октябрьского индекса потребительского доверия Мичиганский университет опубликует 25 октября.