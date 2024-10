Boeing обвинил бастующий профсоюз в недобросовестном ведении переговоров

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Boeing Co. обвинил бастующую Международную ассоциацию машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) в нечестных практиках в области трудовых отношений, пишет MarketWatch.

В заявлении, поданном в Национальное управление по трудовым отношениям (National Labor Relations Board, NLRB) США, компания утверждает, что "за последние шесть месяцев профсоюз нарушил обязанность по добросовестному ведению переговоров, что проявилось в ухудшении предлагаемых условий (regressive bargaining), незаинтересованности в достижении компромисса (surface bargaining), представлении в ложном свете своим членам и общественности условий сделки и статуса переговоров, а также отсутствии полномочий для заключения соглашения у переговорщиков с его стороны".

"Мы действительно хотим прийти к соглашению, которое позволит улучшить условия оплаты труда наших сотрудников и предоставить им один из лучших соцпакетов на рынке. Мы также прислушались к их мнению о важности чистого размера оплаты труда и пенсий, - сказано в заявлении Boeing. - В результате в ходе медиации на этой неделе мы дополнительно улучшили предложение, выдвинутое 23 сентября".

"К сожалению, профсоюз не принял всерьез эти условия и продолжает настойчиво выдвигать неблагоразумные требования, - отметили в компании. - Его публичные заявления вводят людей в заблуждение и усложняют поиск решения для наших сотрудников. Мы по-прежнему настроены достичь компромисса, который положит конец забастовке".

Ранее IAM сам обвинил Boeing в нечестных практиках в области трудовых отношений, заявив, что авиастроительный гигант действовал недобросовестно, чтобы заставить бастующих проголосовать по его последнему предложению.

На этой неделе стало известно, что компания отозвала предложение об оплате труда членов профсоюза.

Предложение Boeing, выдвинутое 23 сентября, предусматривало повышение зарплат в течение четырех лет на 30%, а не на 25%, как предыдущее. В случае его принятия средняя оплата труда машинистов на северо-западе Атлантического побережья США выросла бы до $111 155 с $75 608 в год.

Изначально профсоюз требовал прибавки в 40% за три года. Предыдущее предложение Boeing его члены отклонили. За последние восемь лет их зарплаты выросли на 4%.

Региональное отделение IAM на своем сайте отметило, что Boeing упрямо не хотел улучшать последнее предложение. В частности, аэрокосмический гигант отказался предлагать повышение зарплат, единовременные выплаты при ратификации нового коллективного соглашения и возвращать традиционную пенсионную программу, утверждает профсоюз.

В конце сентября сообщалось, что стороны на неопределенный срок прервали переговоры, которые велись при участии Федеральной службы посредничества и примирения (FMCS).

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тысяч сотрудников Boeing, которые бастуют с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз работников компании.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает ущерб от акции протеста для Boeing более чем в $1 млрд в месяц и во вторник вслед за Moody's поставило кредитный рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения. Рейтинги компании пересматривает и Fitch.

Снижение рейтингов любым их трех агентств отправит облигации аэрокосмического гиганта в "мусорную" категорию.