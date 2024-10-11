Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню перед выходными

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню после сильного падения ранее на неделе и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 составил 13,469 рубля, что на 4,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк Россииуменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1708 рубля, до 96,0686 рубля, и опустил курс евро на 1,3979 рубля, до 105,1095 рубля.

"В течение недели биржевой курс рубля ослабевал по отношению к юаню, достигнув отметки 13,7 рубля/юань, несмотря на окончание длинных выходных в Китае (1-7 октября). При этом в четверг тренд на валютном рынке изменился, и рубль на бирже перешел к укреплению, вернувшись к уровню конца прошлой неделе - 13,5 за юань. Мы полагаем, что это вызвано ростом продаж валюты со стороны экспортеров, отложенных, по данным ЦБ, из-за нетипичной паузы в недавнем налоговом сезоне. По всей видимости, высокие юаневые ставки дали им возможность осуществить рублевые платежи за счет заемных средств. Таким образом сложившаяся ситуация может привести к укреплению рубля на бирже до 13,2-13,5 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Александр Камышанский.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-сентябре 2024 года составило $50,6 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $38,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, сообщил Банк России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, основным фактором роста профицита счета текущих операций стало увеличение профицита торгового баланса, связанное с сокращением импорта товаров, а также некоторое снижение дефицита баланса первичных и вторичных доходов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами России в январе-сентябре 2024 года выросло на 14%, до $102,8 млрд по сравнению с $90,2 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в сентябре увеличился в 1,4 раза, до $12,6 млрд, относительно уточненного показателя августа ($9,3 млрд), главным образом за счет роста физических объемов вывоза товаров. Показатель сентября текущего года по сравнению с сентябрем 2023 года ($15,5 млрд) снизился на 19%.

Цены на нефть продолжают умеренное снижение вечером в пятницу, однако завершают в плюсе вторую неделю подряд.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,55%, до $78,96 за баррель. Ноябрьске фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,63%, до $75,36 за баррель.

С начала недели обе марки выросли в цене чуть более чем на 1% на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут удара Израиля по Ирану, который, по словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, будет "смертоносным, точным и неожиданным".

Сдерживающими факторами для нефтяного рынка являются опасения в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожидания наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch. Внимание трейдеров направлено на Китай: Минфин страны ранее сообщил, что анонсирует новые меры бюджетной политики в субботу.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 октября поднялась на 9 базисных пунктов, до 18,65% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу увеличилась на 4 базисных пункта - до 18,57% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 18,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 17,46% годовых.