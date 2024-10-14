Рынок акций Европы завершил неделю на мажорной ноте

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам недели.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в пятницу повысился на 0,55%, до 521,98 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,66%.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,19%, германский DAX - на 0,85%, французский CAC 40 - на 0,48%, итальянский FTSE MIB - на 0,68%, испанский IBEX 35 - на 0,54%.

Инвесторы следили за стартом сезона корпоративной отчетности в США, начавшегося с позитивных квартальных отчетов ведущих банков, также оценивали проект бюджета Франции на 2025 год, представленный накануне правительством страны.

Бюджет включает меры сокращения расходов и повышения налогов на общую сумму порядка 60 млрд евро. Увеличение налогов коснется 440 крупных компаний с годовой выручкой более 1 млрд евро и будет временным. Правительство Франции рассчитывает привлечь за счет этого 12 млрд евро в течение двух лет.

Акции Stellantis подешевели на 2,8% и вошли в число лидеров снижения на бирже в Париже. Автоконцерн объявил о перестановках в руководстве с целью упрощения организационной структуры и повышения эффективности операций.

Главный финансовый директор Stellantis Натали Найт покинет свой пост, ее сменит Даг Остерман. Компания также назначила новых операционных директоров подразделений в Северной Америке, Европе и Китае. Stellantis подтвердила, что процесс поиска преемника Карлоса Тавареса на посту CEO уже идет. Срок его контракта истекает в начале 2026 года.

Бумаги французского производителя электронного оборудования Thales подешевели на 1,5% вслед за ухудшением рекомендации для них аналитиками Berenberg до "покупать" с "держать".

Рыночная стоимость фармкомпании Sanofi опустилась на 0,5%. Sanofi начала переговоры с инвесткомпанией Clayton Dubilier & Rice (CD&R) о продаже 50%-ной доли в подразделении Opella, занимающемся производством безрецептурных препаратов и пищевых добавок. По данным газеты Financial Times, CD&R оценивает Opella в 15,5 млрд евро.

Капитализация BP Plc снизилась на 0,3%. Британская нефтегазовая компания ожидает, что объем производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в третьем квартале был на уровне второго. Ряд факторов, в том числе увеличение списаний в сфере разведки и добычи, а также снижение маржи нефтепереработки, негативно сказались на результатах BP в третьем квартале, говорится в пресс-релизе компании.

Цена акций британского оператора сети супермаркетов J Sainsbury упала на 5,9% на информации о том, что ее крупнейший инвестор - Qatar Investment Authority - сократил долю в компании, продав акции на 306 млн фунтов стерлингов.

Котировки бумаг Ryanair выросли на 0,8%. Ирландский лоукостер объявил о сокращении присутствия в Германии на 12% из-за высоких сборов в местных аэропортах. В частности, авиакомпания перестанет выполнять рейсы из Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, а также сократит авиасообщение с Гамбургом на 60%.

Eurowings, входящая в группу Lufthansa, также объявила о сокращении числа полетов из и в аэропорт Гамбурга в следующем году более чем на 1 тыс. рейсов. Компания рассматривает аналогичные меры в других городах Германии. Акции Lufthansa подешевели на 0,7%.

"Этого можно было избежать. Но планы аэропорта по совершенно непропорциональному увеличению сборов не оставили нам другого выбора", - сказал глава Eurowings Йенс Бишоф.

Лидерами роста в Париже в пятницу стали акции Airbus и Teleperformance, подскочившие в цене на 3,9% и 2,2% соответственно, во Франкфурте - Siemens Energy и Porsche AG (+3,3% и 2,3% соответственно).