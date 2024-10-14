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Грузооборот морских портов РФ за 9 месяцев сократился на 3,5%, до 667,4 млн тонн

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2024 года уменьшился на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 667,4 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов сократилась на 4%, до 332,4 млн тонн, наливных - на 2,9%, до 335 млн тонн.

В частности, в сегменте сухих грузов перевалка угля упала на 12,4% (до 143,4 млн тонн), черных металлов - на 14,3% (до 14,1 млн тонн), грузов на паромах - на 1% (до 6 млн тонн). При этом увеличилась перевалка зерна - на 3,8% (до 56,9 млн тонн), грузов в контейнерах - на 9,6% (до 40,8 млн тонн), минеральных удобрений - на 21,5% (до 32,2 млн тонн), руды - на 13,1% (до 8,4 млн тонн).

В сегменте наливных грузов выросла перевалка сжиженного газа - на 4,5% (до 26,1 млн тонн), пищевых грузов - на 6,8%, до 4,6 млн тонн. Сократилась перевалка нефти - на 1% (до 202,4 млн тонн), нефтепродуктов - на 8,6% (до 98,9 млн тонн).

Экспортных грузов перегружено 526,5 млн тонн (-3,2%), импортных грузов - 31,5 млн тонн (+8,1%), транзитных - 50 млн тонн (+1%), каботажных - 59,3 млн т (-13,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 69,4 млн тонн (-5,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 19,8 млн тонн (-16,4%), наливных грузов - 49,5 млн тонн (-0,7%). Грузооборот порта Мурманск составил 38,9 млн т (-12,2%), Сабетта - 21,7 млн т (+6,7%), Варандей - 3,8 млн т (-3,5%) и Архангельск - 2,1 млн т (+51,2%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 206,5 млн тонн (+1,0%), из них объём перевалки сухих грузов составил 94,3 млн тонн (+7,5%), наливных грузов - 112,2 млн тонн (-3,9%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 102,8 млн т (-0,7%), Приморск - 46,1 млн т (-3,0%), Большой порт Санкт-Петербург - 39,7 млн т (+11,8%), Высоцк - 9,0 млн т (-9,2%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 209,4 млн тонн (-7,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 98,8 млн тонн (-10,3%), наливных грузов - 110,7 млн тонн (-4,9%). Грузооборот порта Новороссийск составил 125,8 млн т (+2,2%), Тамань - 20,8 млн т (-36,3%), Туапсе - 16,4 млн т (-15,2%), Кавказ - 17,4 млн т (+2,5%), Ростов-на-Дону - 11,8 млн т (-7,2%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,2 млн тонн (+9,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 4,3 млн тонн (+21,2%), наливных грузов - 2,0 млн тонн (-10,1%). Объём перевалки грузов порта Астрахань увеличился до 3,0 млн т. (+7,1%), порт Махачкала сократил грузооборот до 2,4 млн т (-7,2 %),

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 175,9 млн тонн (-2,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 115,2 млн тонн (-5,0%), наливных грузов - 60,7 млн тонн (+1,5%). Грузооборот порта Восточный составил 65,3 млн т (-0,1%), Ванино - 21,6 млн т (-22,4%), Владивосток - 27,6 млн т (+8,9%), Находка - 21,0 млн т (+2,3%), Пригородное - 9,4 млн т (-3,0%).

Ассоциация морских торговых портов АСОП
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