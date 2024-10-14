S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество дефолтов по суверенному долгу увеличится в ближайшее десятилетие, поскольку менее богатые страны сталкиваются с проблемой значительной долговой нагрузки на фоне высокой стоимости заимствований, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Из-за высокого уровня долга и растущих затрат на его обслуживание государства, скорее всего, будут чаще объявлять дефолты по своим долговым обязательствам в иностранной валюте в ближайшие 10 лет по сравнению с прошлым десятилетием", - говорится в сообщении агентства.

В этом году такие страны как Кения и Пакистан в последний момент избежали дефолта благодаря помощи Международного валютного фонда, отмечает Financial Times. Однако эти государства по сути не могут выйти на рынок облигаций, чтобы рефинансировать свои долговые обязательства, поскольку страны с похожим суверенным рейтингом вынуждены платить по госбондам 10% и выше.

Ранее в октябре Гана вышла из дефолта, завершив реструктуризацию долларовых гособлигаций и списав по ним 37% суммы долга. До этого Замбия закончила процесс реструктуризации государственной задолженности, длившийся четыре года. Украина также реструктурировала долг более чем на $20 млрд.

Страны, завершающие процедуру реструктуризации госдолга, после этого имеют пониженный кредитный рейтинг, что говорит о вероятности повторных дефолтов, отметил специалист S&P Global Ratings по суверенным рейтингам в регионе Европы, Ближнего Востоке и Африки (EMEA) Франк Джилл.

Среди стран, которым в следующем году предстоит погасить значительные суммы по гособлигациям относительно имеющихся у них золотовалютных резервов, выделяются Мальдивы и Аргентина.

В частности, Аргентине нужно будет выплатить около $11 млрд по госбондам в иностранной валюте. Правительство страны сообщило, что у него есть на это средства, однако в сентябре президент Хавьер Милеи издал указ, позволяющий произвести замену облигаций с приближающимся сроком погашения на новый долг по рыночным ставкам без предварительного одобрения парламентом.

Такие и подобные сделки по замене долговых обязательств не выглядят как дефолт, но могут быть расценены агентством как "обмен проблемного долга" (distressed exchange), если это направлено на избежание непосредственного дефолта, сказала старший аналитик S&P Джулия Филокка.

"Обмен проблемного долга" может стать причиной для присвоения эмитенту рейтинга "выборочный дефолт".