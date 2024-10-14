Правкомиссия поддержала поправки о нулевом налоге при частичном вступлении в прямое владение ЭЗО

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сделки по частичной передаче бенефициарам-гражданам, компаниям и фондам в прямое владение акций российских экономически значимых организаций (ЭЗО) и долей в их капиталах не будут облагаться НДФЛ и налогом на прибыль – соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ (налоговая нейтральность) в понедельник поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил источник "Интерфакса".

По словам собеседника агентства, эти изменения отражены в подготовленном ко второму чтению пакете правительственных поправок в законопроект №727330-8, он входит в бюджетный пакет.

Изменения потребовались в связи с президентским указом от 2 июля 2024 года №569. Этот документ позволил бенефициарам, владеющим российскими ЭЗО через иностранные холдинговые компании (ИХК), передать иным лицам право на вступление в прямое владение частью акций или доли в ЭЗО. До этого закон 470-ФЗ не конкретизировал, возможно ли такое "дробление".

Одновременно указ распространил на упомянутые сделки действующие правила об освобождении от налогообложения сделок по переходу на прямое владение. Временное регулирование должно действовать, согласно документу, "до внесения изменений в Налоговый кодекс".

Согласно подготовленным поправкам в НК РФ, правило налоговой нейтральности будет распространяться на случаи частичной передачи права на вступление во владение российскими ЭЗО. Кроме того, предложенные изменения предусматривают возможность при дальнейшей реализации акций и долей в ЭЗО пропорционально доле учитывать ранее понесенные расходы, что позволит уменьшить размер налогооблагаемого дохода.

В качестве таких затрат закон предлагает принимать "документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы" на приобретение акций, долей иностранной холдинговой компании, которой принадлежала ЭЗО. Также допускается учет затрат, когда владение ЭЗО было выстроено через последовательную цепочку компаний.

Также получившие часть прав на долю или акции ЭЗО смогут воспользоваться существующим правилом, позволяющим признавать непрерывным срок владения долями и акциями в ЭЗО при исключении из цепочки владения ИХК. Это позволяет владельцам таких активов использовать нулевую ставку при продаже, если они находились в их собственности более пяти лет.

По действующим правилам к периоду владения акциями и долей непосредственно в экономически значимой организации добавляется наименьший из сроков: либо период владения ИХК неизменной долей в ЭЗО, либо непрерывный срок владения налогоплательщиком неизменной долей в иностранном холдинге.