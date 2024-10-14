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Рубль в понедельник снизился в паре с юанем на фоне заметно подешевевшей нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел на фоне сильного падения цен на нефть. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,526 руб., что на 6,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 15 октября на 3,35 копейки, до 96,1021 руб./$1, и поднял курс евро на 37,59 копейки, до 105,4854 руб./EUR1.

"В конце прошлой недели было объявлено о смягчении мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 25%. Котировки фьючерсов на иностранные валюты росли медленнее официальных курсов Банка России, а под конец недели были под давлением. По данным Центробанка, курс китайского юаня за неделю вырос на 0,17%, до 13,47 руб., доллар США укрепился на 2,33%, достигнув уровня в 97,2 руб., евро подорожал на 1,56%, до 106,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Значимых признаков замедления устойчивых темпов роста цен пока не видно, сентябрьские данные по инфляции подтверждают тезис о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме.

"Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне, и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал Заботкин.

Инфляция в России в сентябре 2024 года, по данным Росстата, составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле, оказавшись выше прогнозов аналитиков.

"Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - отметил зампред ЦБ.

Банк России в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%. ЦБ тогда допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Регулятор тогда отметил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

"Прогноз Банка России будет формироваться по итогам опорного заседания 25 октября, с учетом и этих данных (по инфляции за сентябрь - ИФ), и всех тех, которые мы получим в течение еще оставшихся двух недель", - заявил Заботкин.

"Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным. С учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели "вблизи 4%", - добавил зампред ЦБ.

Он не стал отвечать на вопрос о сроках окончания цикла ужесточения ДКП. "То, что цикл повышения ставок завершен, можно будет сказать, когда ставки начнут снижаться", - сказал Заботкин.

Дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ неизбежно, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Инфляция в сентябре, по данным Росстата, составила 8,63% г/г – это слегка выше, чем показывали наши расчеты на основе недельных данных (8,5-8,6% г/г), - констатируют аналитики. - Сентябрьские данные, на наш взгляд, несколько разочаровывают. Во-первых, замедления темпов роста м/м не произошло совсем - они сохранились на уровне 0,7% м/м. Во-вторых, оценка базовой инфляции (мы ее считаем, исключая из ИПЦ представленные на графике выше отдельные категории) взмыла вверх - до 0,7% м/м (при том, что в летние месяцы она снижалась). Причина в удорожании широкого набора базовых товаров – особенно заметно подросли цены на услуги образования и организаций культуры; рыба, молоко, масло, медикаменты. В целом такая картина в очередной раз подтверждает уникальную устойчивость инфляционной динамики, а также то, что дальнейшее ужесточение монетарной политики неизбежно".

Нефть

Цены на нефть теряют более 2% на торгах в понедельник.

Трейдеры не нашли позитивных для рынка сигналов в мерах поддержки экономики, объявленных китайским Минфином в минувшие выходные. Кроме того, ОПЕК понизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы.

Прогноз увеличения мирового потребления в 2024 году ухудшен на 106 тыс. баррелей в сутки - до 1,93 млн б/с, что означает потребление нефти в нынешнем году в объеме 104,14 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в понедельник. Прогноз роста спроса в 2025 году понижен еще на 100 тыс. б/с.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $77,23 за баррель, что на 2,28% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,34%, до $73,78 за баррель.

Трейдеры продолжают ждать действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Согласно данным NBC, круг потенциальных целей для удара был сужен до объектов военной и энергетической инфраструктуры Ирана. Признаков того, что Израиль будет атаковать ядерные объекты страны, нет, сообщают источники телеканала.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 октября снизилась на 3 базисных пункта, до 18,62% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, увеличилась на 3 базисных пункта - до 18,6% годовых, версия на три месяца повысилась на 7 базисных пунктов, до 18,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 17,51% годовых.

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