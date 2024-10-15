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Южная Корея в сентябре увеличила импорт СПГ на 12%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в сентябре 2024 года импортировала 3,340 млн тонн СПГ, что на 12% больше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщает таможенная служба страны.

Активность, в том числе корейских покупателей поддерживает цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в сентябре 2024 года составил около $480 за тысячу кубометров, после $490 в августе.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами. С начала года импорт составил 34,0 млн тонн, что на 6% больше показателя годом ранее (32,169 млн тонн). Разница составляет уже около 25 стандартных партий.

Из России в сентябре пришло три партии СПГ; в прошлом году в сентябре было две. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Крупнейшим поставщиком в сентябре была Австралия (890 тыс. тонн, +100% к прошлогоднему уровню), за ней следуют США (610 тыс. тонн, +13%) и Катар (533 тыс. тонн, -46%).

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. В отношении потребления газа в Южной Корее на 2024 год первоначально был заявлен прогноз снижения на 3%, потом он был скорректирован до минус 2%. В новом (октябрьском) обзоре по мировому рынку МЭА признало, что потребление газа в Южной Корее в 2024 году все же вырастет - на символический 1% (благодаря росту потребления в промышленности и коммунально-бытовом секторе; при этом в энергетике спрос будет сдерживаться конкуренцией АЭС).

Южная Корея
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