Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на фоне падения цен на нефть

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня вырос на 0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия, до 13,534 рубля. При этом юань оказался на 3,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

К 10:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,59% до $74,67 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 3,7%, до $71,09 за баррель.

Снижение котировок в понедельник было вызвано новостями из Китая. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

15 октября на нефтяной рынок давит сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.