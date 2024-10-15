Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник корректируется вниз вслед за упавшими ценами на сырье (фьючерс на нефть Brent опустился к $74,5 за баррель, подешевели металлы) на новостях из Китая и Израиля, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% во главе с расписками Ozon (-1,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2769,3 пункта (-0,2%), индекс РТС - 907,77 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составляет 96,1021 руб. (+3,35 копейки).

Подешевели также акции "ТКС Холдинг" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне поддержку рынку акций РФ оказали комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что проект бюджета не потребует экстраординарных шагов от денежно-кредитной политики регулятора. Тем не менее, темпы роста потребительских цен сохраняются на высоком уровне, и существенных признаков для их замедления пока не наблюдается. Таким образом, полагают эксперты, по-прежнему ожидается повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% на одном из ближайших заседаний.

ОПЕК третий месяц подряд пересматривает в сторону понижения прогнозы по росту спроса на нефть на ближайший год. Альянс с запозданием признает замедление темпов роста мирового потребления углеводородов. На этом фоне нефтяные котировки снизились. Пока все идет к тому, что без обострения геополитической повестки нефть продолжит торговаться в широком диапазоне $75-85 за баррель Brent, полагают в компании "Цифра брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, настроения на азиатских фондовых площадках во вторник смешанные, китайский рынки оказались под давлением продаж, поскольку инвесторы остаются в ожидании дополнительных стимулов экономики КНР со стороны правительства.

Цены на нефть упали после сообщения о том, что Израиль не планирует атаковать иранские нефтяные объекты, что ослабило опасения по поводу роста напряженности на Ближнем Востоке.

Российский фондовый рынок может попытаться продолжить рост на фоне позитивных новостей из банковского сектора. Если индекс МосБиржи сможет закрепиться выше уровня 2775 пунктов, ближайшей целью роста станет отметка 2820 пунктов, считает Кабаков.

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,9%, при этом обновили свои максимумы Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,8%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на новую порцию квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley (SPB: MS). В общей сложности на текущей неделе отчитываются 43 компании, входящие в расчет индекса S&P 500, отмечает Market Watch.

Рынок также ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов дальнейшего снижения базовой процентной ставки.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует "действовать осторожно" в дальнейшем смягчении политики, чтобы не допустить усиления инфляции.

Статданные показывают, что американская экономика "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Уоллер отметил, что как ФРС, так и Уолл-стрит были сбиты с толку летней статистикой, свидетельствовавшей о замедлении экономической активности в США. Он напомнил, что резко негативная реакция фондового рынка на июльские данные по рынку труда, спровоцировала ожидания, что Федрезерв может провести экстренное заседание для снижения ставки.

"Новые и пересмотренные данные, однако, показывают, что экономическая активность в США, возможно, замедляется слабее", - сказал Уоллер, слова которого приводит Market Watch.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - также на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 2,4%, гонконгский Hang Seng теряет 4,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Давление на китайские индексы и мировые рынки в целом продолжает оказывать отсутствие определенности в отношении новых стимулов со стороны Пекина. Минфин КНР на минувших выходных анонсировал пакет дополнительных мер поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение на новостях из Китая, цена Brent откатилась к $74,5 за баррель (уровень 1,5-недельной давности).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $74,54 за баррель (-3,8% и -2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,98 за баррель (-3,9% и -2,3% в понедельник).

Также на нефтяной рынок во вторник оказывает давление сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.