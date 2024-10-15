МЭА сообщило о росте российского нефтеэкспорта в сентябре на 7%

При этом доходы России от экспорта нефти снизились на 5%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в сентябре вырос до 7,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 7 млн б/с (на 7%), а доходы от экспорта снизились с $15,5 млрд до $14,7 млрд (на 5%), говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти в России осталась примерно на том же уровне 9,11 млн б/с - рост экспорта опережал снижение загрузки НПЗ.

Экспорт нефти вырос на 420 тысяч б/с в сентябре - до 4,84 млн б/с (был на 90 тысяч б/с ниже, чем в сентябре 2023 года) после падения в августе на 220 тысяч б/с. Экспорт нефти по трубопроводам восстановился на 130 тысяч б/с - до 1,41 млн б/с после прошедших в августе ремонтов на НПЗ Восточной Европы, пишут аналитики.

Морской экспорт нефти вырос на 290 тысяч б/с в сентябре - до 3,43 млн б/с (не изменился по отношению к прошлому году), при этом отгрузки нефти Urals из Балтики выросли на 360 тысяч б/с, а отгрузки из черноморских портов снизились на 70 тысяч б/с.

Несмотря на более высокие объемы экспорта доходы снизились на $880 млн из-за более низких цен, в основном на нефтепродукты. По отношению к уровню прошлого года выручка была на $4,3 млрд ниже.

Добыча жидких углеводородов в России, по данным МЭА, в сентябре составила 10,5 млн б/с по сравнению с 10,6 млн б/с в августе.

Экспорт нефтепродуктов вырос на 100 тысяч б/с - до 2,7 млн б/с.

Среди направлений российского нефтеэкспорта сильнее всего снизились объемы продажи в Индию - на 400 тысяч б/с, до 1,5 млн б/с, поставки в Китай увеличились на 100 тысяч б/с, до 2,4 млн б/с. Существенно выросли поставки "в неизвестном направлении" - с 0,2 до 1,2 млн б/с.

МЭА отмечает, что сентябрьский экспорт нефти Urals был самым высоким за 5 месяцев. Дисконты Urals в порту Приморск сузились на $0,45 за баррель, до $12,78 за баррель, а в Новороссийске чуть увеличились - на $0,06 за баррель, до $12,51 за баррель. Дисконт нефти ESPO к сорту Dubai сузился на $0,36 за баррель, до $5,11/баррель, чему способствовал более высокий спрос со стороны китайских переработчиков, особенно на низкосернистую нефть, подходящую для пробного запуска нового НПЗ в Шаньдуне.