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Глава ФРБ Миннеаполиса считает целесообразным дальнейшее умеренное снижение ставки ФРС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари считает целесообразным "дальнейшее умеренное снижение" базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшие кварталы.

"В конечном итоге дальнейшая политика ФРС будет определяться фактическими данными по экономике, инфляции и рынку труда", - заявил он на конференции в Буэнос-Айресе, организованной Центробанком Аргентины.

Статданные, опубликованные ранее в этом месяце, показали более слабое, чем ожидалось, замедление инфляции в США в сентябре. Темпы роста потребительских цен сократились до 2,4% с августовских 2,5%, тогда как рынок ждал ослабления инфляции до 2,3%.

Это привело к пересмотру трейдерами ожиданий в отношении темпов дальнейшего смягчения политики ФРС. Если раньше они полагали, что американский ЦБ может вновь опустить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), как сделал это в сентябре, то теперь ждут снижения лишь на 25 б.п.

По словам Кашкари, денежно-кредитная политика Федрезерва при текущем уровне ставки (4,75-5% годовых) является ограничительной, однако степень этой ограничительности "неясна". Инфляция в США "существенно снизилась с пикового уровня, однако остается выше целевого показателя ФРС", добавил он.

Кашкари отметил, что американский рынок труда остается сильным, и последняя статистика по занятости вселяет надежду на то, что "резкое ослабление рынка труда не является неизбежным".

ФРБ ФРС Миннеаполис США Нил Кашкари
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