Нефтегазовые мэйджоры не согласны с прогнозом МЭА о пике спроса на нефть

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры крупнейших нефтегазовых компаний не согласны с прогнозом Международного энергетического агентства (IEA), предрекающего пик спроса на нефть в 2030 году.

Глава ВР Мюррей Очинклосс сказал на конференции Adipec, что сложно сказать, когда наступит пик нефти, но критическим является то, что каждый год происходит снижение добычи на 3-7%, и нужны инвестиции в возмещение падающей добычи, чтобы поставить миру необходимую энергию.

Глава Shell Ваель Саван заметил, что импульс для роста спроса на нефть всё еще присутствует. Так, в этом году, считает он, спрос вырастет на 0,8-1 млн б/с. "Я думаю, что на некоторых рынках мы увидим пик спроса. Интересно будет наблюдать на китайский рынок, где ускоряется внедрение электромобилей. Но, конечно, есть множество других крупных рынков, которые только наращивают потребление энергии и, особенно, нефти", - сказал Саван. По его мнению, в 2030-х годах будет рост спроса на энергию в мире, стимулируемого не только расширением внедрения искусственного интеллекта, который является темой дня.

"Даже если убрать ИИ за скобки, спрос на энергию растет существенно", - сказал

Саван, добавив, что ИИ будет потреблять возобновляемую энергетику, газ и, возможно, атомную энергетику.

Глава ENI Клаудио Дескальци полагает, что ситуация на нефтяном рынке остается волатильной и продолжит быть такой в 2025 году, в таком же диапазоне цен, "для газа ситуация другая, потому что спрос на газ растет - не в Европе, но в мире, особенно, в Азии".

Он отметил, что ОПЕК+ играет существенную роль на рынке, сглаживая флуктуации.

"Все говорят - нам нужна энергия, но такая волатильная ситуация не помогает инвестициям в разведку и добычу", - сказал Дескальци.

"И это большая проблема, потому что сейчас на рынке есть баланс между спросом и предложением, но он хрупкий, потому что в upstream нет больших инвестиций. Поэтому очень скоро предложение начнет страдать, а это означает пик цен на нефть и газ", - резюмировал глава ENI.

Глава малазийской Рetronas Тенгку Тауфик также заметил, что людям не нравится одеваться в темноте или пить холодный чай, а порядка 600 млн человек в мире не имеют доступа к безопасной и доступной энергии.

Поэтому, считает он, пик спроса на нефть будет за 2030 годом.

Руководитель трейдера Vitol Рассел Харди полагает, что чрезвычайно сложно прогнозировать, когда наступит пик спроса на нефть, и это опасно - ранее сделанные оценки не оправдались. По его словам, спрос на нефть по-разному развивается в разных регионах - в странах ОЭСР падает или стабилен, а в странах не-ОЭСР растет, в частности, в транспортном секторе.

Глава другого сырьевого трейдера - Gunvor - Торбьорн Торнквист согласился, что прогнозировать сложно, но призвал обращать внимание на тип спроса. По его мнению, спрос на моторное топливо в Китае, вероятно, достиг плато. "Но это не значит, что спрос на нефть в целом падает, потому что растет спрос на сырье для нефтехимии", - сказал он.