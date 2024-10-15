Geely начинает продажи в РФ кроссоверов Cityray

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Дистрибьютор китайского автомобильного бренда Geely в РФ (ООО "Джили-Моторс") начинает продажи городского кроссовера Geely Cityray на российском рынке, сообщила пресс-служба компании.

Переднеприводный кроссовер будет доступен в четырех версиях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. Длина модели составляет 4,5 м при колесной базе 2,7 м, ширина – 1,865 м, высота – 1,6 м. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 147 л. с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Максимальный крутящий момент составляет 270 Н·м. Мотор работает в паре с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением (7DCT).

Модельный ряд кроссоверов Geely в РФ помимо Cityray представлен флагманским Geely Monjaro, а также Geely Coolray, Geely Atlas, Geely Okavango. Также компания реализует в РФ компактный седан Geely Emgrand и бизнес-седан Geely Preface.

Дилерская сеть Geely в РФ представлена в 97 городах и насчитывает 199 дилерских центров. Бренд входит в "большую тройку" китайских игроков российского авторынка. По данным "Автостата", с начала года Geely реализовала в РФ 112,766 тыс. автомобилей (+91,1%), доля рынка составила 10,6%. Продажи конкурентов бренда – китайских Haval и Chery (без учета суббрендов) – были выше: 136,41 тыс. (+97,2%) и 118,333 тыс. (+41,8%) соответственно при долях рынка в 13,1% и 10,7%.

Как сообщалось, выручка ООО "Джили-Моторс" за 2023 год выросла втрое, составив почти 200 млрд руб.