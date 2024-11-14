Китайская Geely в III квартале увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 20%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd в третьем квартале увеличил чистую прибыль почти в два раза, в том числе благодаря спросу на электрокары.

Чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 92% относительно того же периода прошлого года - до 2,46 млрд юаней ($340 млн), сообщается в отчетности.

Выручка повысилась на 20% и достигла 60,38 млрд юаней.

Продажи Geely в январе-октябре составили 1,72 млн автомобилей, что на 32% больше прошлогоднего объема. Таким образом, компания близка к достижению цели на 2024 год по продаже 2 млн машин.

В том числе за десять месяцев компания реализовала 655 тыс. транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), что почти вдвое превысило показатель за тот же период 2023 года.

Также Geely в январе-октябре увеличила экспорт автомобилей на 71%.

Котировки акций автопроизводителя снижаются на 0,6% в ходе торгов в Гонконге в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании взлетела на 62%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период прибавил 14%.