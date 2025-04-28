Мантуров сообщил о начале подготовки площадки под АЭС в Узбекистане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия приступила к подготовительным работам на площадке атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с тем, чтобы обеспечить ввод первых блоков в 2029 году, параллельно готова обсуждать строительство большой АЭС на территории страны, заявил "Интерфаксу" в ходе визита в Ташкент первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане силами наших предприятий, безусловно, является одним из важнейших и стратегических проектов двустороннего сотрудничества России и Узбекистана. Это первый в мире экспортный контракт на строительство атомной станции малой мощности, и заключил его "Росатом". В целом мы удовлетворены ходом реализации проекта. Российские организации уже приступили к разработке проектной документации. На выбранной узбекистанской стороной площадке начались подготовительные работы", - сообщил он.

"Знаю, что для узбекистанских коллег важно, чтобы сдача первого блока состоялась уже до конца 2029 года. В этой связи наши компании предпринимают усилия, чтобы приступить непосредственно к строительству уже в следующем году", - подчеркнул первый замглавы российского правительства.

Комментируя перспективы строительства на территории Узбекистана большой АЭС с участием России, Мантуров высказал мнение, что такой проект узбекской энергетики "также важен и нужен" и "позволил бы обеспечить устойчивое энергоснабжение растущей экономики страны".

"В случае если узбекистанская сторона примет решение о реализации данного проекта, мы, конечно, готовы будем предложить свои компетенции", - добавил он.

В мае 2024 года АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали контракт на сооружение АСММ. Проект предусматривает строительство в Джизакской области АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Строительство предполагалось начать летом 2025 года, а ввод АЭС в эксплуатацию планируется поэтапно в 2029-2033 годах.