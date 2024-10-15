Экспорт электроэнергии из РФ по итогам 9 месяцев превысил 5,5 млрд кВт.ч

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из РФ по итогам девяти месяцев 2024 года превысил 5,5 млрд кВт.ч. Об этом сообщила член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"В принципе это неплохие результаты. 51% поставки у нас идет в Казахстан, второе место – Монголия (порядка 17%). К сожалению, значимых поставок в Китай так и не происходит. Сохраняем поставки в Китай в объеме порядка 113 МВт ровным графиком в изолированную зону", - рассказала Панина.

Итоги 2024 года пока прогнозировать сложно, сказала топ-менеджер, отметив, что впереди у компании зимний четвертый квартал, в котором есть надежды на увеличение поставок.

"Сейчас конкретно поставляем в Грузию. У нас есть небольшой объем, который согласован "Системным оператором". В течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию. Поставляем до 300 МВт. Но это сейчас, пока есть возможность в осенний период", - сказал Панина.

В сентябре Панина давала прогноз экспорта электроэнергии из РФ по итогам 2024 года на уровне 7 млрд кВт.ч против 10,7 млрд кВт.ч годом ранее.

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.