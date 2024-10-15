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"Интер РАО" запросила у Грузии и Азербайджана возможность поставок электроэнергии в РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" рассматривает возможность импорта электроэнергии из Грузии и Азербайджана в период аварийных режимов, сообщила журналистам член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Мы запросили две страны. Азербайджан и Грузию спросили о возможности поставки. Чтобы поставляли в период аварийных режимов", - рассказала Панина.

"По 300 МВт (обе страны - ИФ). Пока еще не ответили", - уточнила она в ответ на вопрос о возможных объемах поставок.

В июле на юге России уже вводились временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

В утвержденной ранее Минэнерго РФ схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2024-2029 гг. были определены три региона, где потребуется строительство новой генерации на фоне энергодефицита. В частности, юго-западная часть ОЭС Юга с дефицитом 857 МВт (с потенциальным увеличением до 1,29 ГВт).

На прошедшем в середине августа конкурсном отборе на строительство новой генерации на юге РФ "Системный оператор" не смог выбрать проект, соответствующий требованиям отбора. Мощность отобранных объектов должна была составить 855-941 МВт со сроками ввода в июле 2029 г.

Интер РАО Азербайджан Грузия Минэнерго
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