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Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается ввести ограничения для банков, так что они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций". Проект опубликован для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

Предполагается, что ограничения также коснутся переводов в пользу электронных и интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года.

Кроме того, ужесточается контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт (ныне действующий порог - десять карточек). Для них вводятся ограничения на проведение операций, в частности, не более трёх платежей или переводов на общую сумму до 100 тысяч тенге в месяц, если транзакции осуществляются в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых бирж.

В случаях, когда клиент фининститута проводит разовую операцию с участником МФЦА, оказывающим услуги по управлению платформой цифровых активов, на сумму более $1 тысячи, то банк обязан провести усиленную проверку происхождения средств клиента, мониторить и изучать операции с деньгами клиента, предотвратить незаконный вывод средств за рубеж, в том числе в офшоры.

В настоящее время криптобиржи в республике могут законно работать только на территории финцентра "Астана" - территории с особым налоговым, валютным и визовым режимом в столице Казахстана, созданной с целью привлечения инвестиций в экономику. В МФЦА сейчас действуют 10 криптобирж: Onyx Trade Ltd., Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment Ltd., Top Line Limited, Biteeu Eurasia Ltd., ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd., BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited.

Официальный курс на 16 октября - 487,42 тенге/$1.

АРРФР Казахстан Астана
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