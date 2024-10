Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается ввести ограничения для банков, так что они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций". Проект опубликован для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

Предполагается, что ограничения также коснутся переводов в пользу электронных и интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года.

Кроме того, ужесточается контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт (ныне действующий порог - десять карточек). Для них вводятся ограничения на проведение операций, в частности, не более трёх платежей или переводов на общую сумму до 100 тысяч тенге в месяц, если транзакции осуществляются в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых бирж.

В случаях, когда клиент фининститута проводит разовую операцию с участником МФЦА, оказывающим услуги по управлению платформой цифровых активов, на сумму более $1 тысячи, то банк обязан провести усиленную проверку происхождения средств клиента, мониторить и изучать операции с деньгами клиента, предотвратить незаконный вывод средств за рубеж, в том числе в офшоры.

В настоящее время криптобиржи в республике могут законно работать только на территории финцентра "Астана" - территории с особым налоговым, валютным и визовым режимом в столице Казахстана, созданной с целью привлечения инвестиций в экономику. В МФЦА сейчас действуют 10 криптобирж: Onyx Trade Ltd., Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment Ltd., Top Line Limited, Biteeu Eurasia Ltd., ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd., BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited.

