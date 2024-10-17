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Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на фоне снижения цен на нефть

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,557 рубля (+2,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,47 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября - 6,06%.

В сентябре инфляция в стране составила 0,48% (экономисты ожидали 0,42%), а годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.

Из недельных данных за 14 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 14 октября годовая инфляция замедлилась до 8,47% с 8,53% на 7 октября (оценка на 7 октября уточнена с 8,60% после публикации Росстатом месячных данных за сентябрь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,51% с 8,58% на 7 октября (оценка на 7 октября также уточнена с 7,52%), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на нефть эталонных марок возобновили небольшое снижение утром в четверг после падения по итогам четырех сессий подряд, что обусловлено, в частности, неожиданным сокращением запасов топлива в США на прошлой неделе.

К 10:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,1% до $74,1 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,09% - до $70,25 за баррель.

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных ценовых отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Министерство энергетики опубликует позднее в четверг.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать повышательное давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты.

Мосбиржа Банк России Brent WTI API США Росстат
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