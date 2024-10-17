На старте торгов четверга индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В четверг на старте торгов российский рынок акций сохранил восходящий импульс вечерней сессии среды на фоне попыток стабилизации нефти после снижения (фьючерс на нефть Brent в четверг торгуется выше $74 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидерами роста выступают акции "Татнефти" (+1,1%) и ОК "Русал" (+1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2792,25 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 904,43 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 октября, составляет 97,2568 рубля (+24,47 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-4,8%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в рамках проведенного IPO разместило акции по цене 35 рублей за бумагу. Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 30-35 рублей за акци..

Цена размещения соответствует рыночной капитализации компании около 38,5 млрд рублей с учетом привлеченных в рамках IPO средств, говорится в пресс-релизе. Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

"Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал", - отмечает компания.

Торги акциями "Озон Фармацевтики" на "Мосбирже" стартуют 17 октября около 16:00 под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, учитывая отсутствие явных позитивных сигналов с мировых рынков и возврат опасений по ключевой ставке ЦБ, на российском рынке акций в четверг может сохраниться консервативный настрой. Индекс МосБиржи в течение дня будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов, в отсутствие новых вводных инерционно тяготея к снижению, считает эксперт.

Банк России опубликовал статистику об усилении инфляционных ожиданий и повышении аналитиками прогнозов по средней ключевой ставке на 2025 год с 16,1% до 18%, что отражает растущие риски затягивания регулятором периода завышенных ставок, отметил Локтюхов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские рынки в четверг показали смешанную динамику на фоне новостей из Китая о поддержке жилищного сектора, которые не оправдали ожиданий инвесторов. Индекс недвижимости Китая упал на 5%, что оказало давление на акции в Шанхае и Гонконге. Также инвесторы осторожны перед решением ЕЦБ по ставке.

Повысился спрос на акции "Газпрома" на фоне переговоров между Россией, Китаем и Монголией, где обсуждалась возможность реализации проекта "Сила Сибири 2". Также поддержку акциям оказали налоговые послабления для компании, полагает эксперт.

Инвесторы ожидают решения Банка России по ключевой ставке на следующей неделе. Большинство участников склоняются к тому, что регулятор повысит ставку на 100 б.п. (до 20% годовых), но это событие уже учтено рынками, и негативной реакции может не последовать. Напротив, это может стать импульсом для выхода из боковика, считает Кабаков.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,8% во главе с Dow Jones, который обновил исторический максимум (43077 пунктов).

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и квартальные отчетности крупных компаний.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли не исключила, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний.

При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила она в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник.

Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский KOSPI просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,1-0,4%, за исключением просевшего на 0,1% Dow).

Экспорт Японии в сентябре уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Снижение было зафиксировано впервые за десять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%.

Импорт Японии в прошлом месяце увеличился на 2,1%. Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж после попыток утром подрасти на статистике о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $74,07 за баррель (-0,03% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на 0,2% до $70,26 за баррель (-0,3% в среду).

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных ценовых отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в четверг, в 18:00 по Москве.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать поддержку нефтяному рынку, отмечают эксперты.