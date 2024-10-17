"Ариант" в 2024 году снизил сбор винограда из-за засухи на 30% до 76,6 тыс. т

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Агрофирма "Южная" (входит в группу компаний "Ариант", одного из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ) завершила уборку винограда, сообщила пресс-служба группы.

Валовой сбор составил 76,646 тыс. тонн, урожайность - 97,5 ц/га. Как сообщалось, в прошлом году было получено 108,9 тыс. тонн винограда. Таким образом, в текущем году показатель снизился на 29,6%.

"На итоги уборочной кампании повлияли климатические условия этого года. Из-за засушливого и жаркого лета некоторые сорта винограда созрели уже в середине июля, поэтому уборку начали на две недели раньше привычных сроков. Все сорта созревали стремительно, и, чтобы не допустить увяливания ягод, были увеличены темпы сбора, количество людей и техники на полях", - отмечается в сообщении.

В настоящее время площадь виноградников "Южной" составляет более 9 тыс. га. С октября 2023 по сентябрь 2024 года было заложено около 900 га молодых насаждений. Всего в ведении агрофирмы сейчас находится более 12 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой.

Доля компании в общей площади виноградников в Краснодарском крае - 32 %.

Как сообщалось, четыре предприятия группы компаний "Ариант", изъятые по иску Генпрокуратуры РФ в пользу РФ, перешли под управление ООО "РСХБ-Финанс". С 22 мая 2024 года "РСХБ-Финанс" управляет ООО "Кубань-вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант" и ООО "ЦПИ - Ариант". Собственником этих активов значится РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Общая площадь агроактивов ГК, расположенных на Таманском полуострове и в Анапе, достигает 13 тыс. га.