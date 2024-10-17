Международные резервы РФ с 4 по 11 октября сократились на $7,6 млрд

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 11 октября составили $622,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 4 октября международные резервы равнялись $629,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.